Gita scolastica virtuale? Polemiche per l'iniziativa barese

Bari - Non è piaciuta a Giorgia Meloni l'iniziativa della scuola primaria «Piccinni» di Bari che ha organizzato una gita virtuale per i suoi piccoli alunni. Destinazione: Firenze. Una delle mete preferite dei tour scolastici. Piazza della Signoria, Galleria degli Uffizi, lo splendido Duomo, tutta la bellezza dell'arte italiana all'interno di una lavagna multimediale. D'altronde, in tempo di pandemia, uno sforzo di fantasia non guasta. Soprattutto se parliamo di bambini.

Ma la leader nazionale di Fratelli d'Italia la gita virtuale non l'ha digerita. «Una generazione stanca e distrutta dalle continue restrizioni, privata della socialità, prigioniera dello schermo e di mondi paralleli e virtuali. Sono preoccupata che tutto questo possa essere promosso come normalità e spacciato come progresso», ha tuonato sul suo profilo social.

L'idea del tour virtuale è venuta al professor Alessandro Bogliolo dell'Università di Urbino. Il progetto è stato ribattezzato «Cody trip». Una novità assoluta nel mondo della formazione che in effetti sta spaccando in due l'Italia, tra l'entusiasmo degli innovatori e lo scetticismo generale: come surrogare all'interno di un video l'esperienza sensoriale della realtà?

Il dibattito è aperto.