Bari, nasce Apulia business hub per la formazione dei manager

Bari - Il MIP Politecnico di Milano, Graduate School of Business dell’ateneo milanese - e UniVersus - il consorzio per la formazione e l’innovazione partecipato dal Politecnico di Bari - hanno dato vita ad Apulia Business Hub, la nuova piattaforma integrata per la formazione rivolta a laureati, professionisti, manager e imprese. Già dal prossimo autunno, Apulia Business Hub erogherà dei percorsi executive su tematiche rilevanti per il mercato locale e nazionale, quali Project Management e Innovation e Design Management. L'iniziativa è stata presentata oggi nel corso di un evento online aperto dai vertici dei partner promotori dell’iniziativa: i professori Federico Frattini (Dean del MIP Politecnico di Milano), Claudio Garavelli (Presidente di UniVersus) e Francesco Cupertino (Rettore del Politencico di Bari). I corsi di Apulia Business Hub si rivolgono da un lato a giovani laureati desiderosi di intraprendere un percorso specialistico, dall’altro a professionisti e imprenditori del territorio pugliese che vogliono accrescere le proprie competenze manageriali.