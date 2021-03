Bari, ok Asl su bonifica ex Fibronit: via libera lavori parco

BARI - Nell’area dell’ex sito Fibronit di Bari, dove un tempo sorgeva una fabbrica di amianto altamente inquinante, le concentrazioni di fibre di amianto sono attualmente «inferiori al limite di rilevabilità».

Lo ha comunicato la Asl Ba al Comune, certificando la completa fruibilità delle aree bonificate. L’intera superficie dell’ex compendio industriale potrà quindi essere riqualificata e trasformata in un parco cittadino. Prosegue ora l’iter con il Ministero per ottenere la restituzione agli usi consentiti delle aree, a seguito della quale sarà possibile indire la progettazione definitiva.

«Questo è il risultato di un’importante e virtuosa collaborazione tra cittadini e amministrazione comunale - spiega il sindaco Antonio Decaro - . Nella varie fasi di partecipazione della progettazione del parco cittadino con le associazioni, abbiamo compreso che si potevano superare alcune prescrizioni originarie in favore di una completa riqualificazione poiché tutti i parametri ambientali relativi alla bonifica erano stati verificati e certificati. Ora - continua il sindaco - l'amministrazione sta procedendo per perfezionare le procedure relative agli immobili presenti nelle immediate vicinanze del sito: abbiamo voluto inserire nei nuovi fondi Pon metro, già nella disponibilità del Comune di Bari, un finanziamento di 3,5 milioni di euro per i lavori del primo lotto del futuro parco della Rinascita».