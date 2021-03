«Donna presa in ostaggio dopo la stangata», a Bari Matteo Fornelli e i figli condannati a 11 anni

Quando si accorsero che le banconote erano false, non la presero benissimo. Al punto che avrebbero sequestrato il mediatore, una donna poi costretta ad andare con loro sino a Bari in un lungo viaggio partito da una stazione di servizio all’altezza di Bologna. Non è una sceneggiatura sulla falsariga di «Prova a prendermi», ma è quanto sarebbe avvenuto 12 anni fa sull’asse Bari-Torino. La corte d’assise di Bari ha condannato ieri a 11 anni di reclusione Matteo Fornelli e i suoi figli Giuseppe e Francesco, noti imprenditori baresi del settore delle slot machine per sequestro di persona a scopo di estorsione. Una borsa con 250mila euro di dollari americani da cambiare «a nero»; uno scambio del contenitore e l’amara sorpresa: all’interno poco più che soldi del Monopoli. Con le microspie del Gico della Finanza che hanno registrato tutto, ma proprio tutto delle reazioni alla stangata subita. Ecco la ricostruzione della Procura di Bari che ha retto davanti ai giudici di primo grado. Stando alle indagini della Guardia di finanza coordinate dal pm Fabio Buquicchio, Giuseppe Fornelli e un altro dei sette imputati complessivi si sarebbero recati in provincia di Torino con una donna che avrebbe dovuto farli incontrare con due intermediatori finanziari (non identificati) per convertire in euro la somma. In cambio, però, avrebbero ottenuto dai due uomini una valigetta con euro falsi. Resisi conto della truffa e con l’intento di recuperare il denaro, avrebbero costretto la donna ad andare con loro a Bari, tenendola in ostaggio per due giorni in una villa non lontano dal Circolo Tennis, fino alla restituzione di parte dei soldi, circa 18mila euro, il tutto con la complicità di Matteo e Francesco Fornelli. Oltre alla condanna inflitta ieri (ma le difese annunciano appello), nel filone concluso in abbreviato sono stati condannati altri tre imputati. Assolto, invece, l'ex autista del boss Savino Parisi.