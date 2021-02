Bari, doppio impatto sulla S16: rallentano per guardare corsia opposta, scontro tra 7 auto

BARI - Doppio incidente stradale sulle due opposte direzioni di marcia sulla Statale 16 all’altezza dell’uscita Picone di Bari. Mentre due auto si toccavano in direzione sud provocando un tamponamento a catena di altre due vetture, i conducenti delle vetture che viaggiavano sulle corsie opposte in direzione nord avrebbero rallentato per guardare l'incidente provocando a loro volta un tamponamento tra due mezzi e dietro un tir finito di traverso sulla carreggiata nel tentativo di evitarli. Nessuno dei due sinistri ha fortunatamente provocato feriti. Sul posto ci sono due pattuglie della Polizia stradale e la Polizia locale per i rilievi e per ripristinare la viabilità.