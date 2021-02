Bari, l'appello della parrocchia di San Sabino: «Servono alimenti per i bisognosi»

BARI - La parrocchia di San Sabino a Bari lancia un appello per donare alimenti e generi di prima necessità. «Il freddo di questi giorni ha messo a dura prova anche noi - si legge sulla pagina fb - . Il campanello alla porta della parrocchia così come il telefono non smettono di trillare e la domanda è sempre la stessa 'quando c'è la distribuzione degli alimenti?'. Purtroppo anche la nostra risposta è quasi sempre la stessa: 'non lo sappiamo ancora perché la dispensa è quasi vuotà».

Per sostenere «una famiglia da accudire e amare non chiediamo grandi numeri - prosegue il post - : ognuno può aiutare secondo le proprie possibilità. Ricordiamoci sempre che anche poco è tanto per chi non ha nulla». Per aiutare chi è in difficoltà occorrono alimenti a lunga conservazione come pelati, legumi, tonno, latte e olio, cibi e prodotti per bambini come omogeneizzati, latte in polvere, pannolini e biberon, prodotti per l’igiene personale e la casa, materiale sanitario e scolastico. La consegna può essere effettuata presso l’ufficio parrocchiale dal lunedì al sabato dalle 10:00 alle 12:30 e dalle 17:30 alle 20 e la domenica in chiesa dalle 9:30 alle 13 e dalle 17:30 alle 20. «Non lasciateci soli - conclude il post - . Spargiamo semi di speranza».