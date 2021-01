Psichiatra uccisa a Bari, rischio prescrizione per ex dg dell'Asl

BARI - Rischia di finire in prescrizione l'accusa di morte come conseguenza di altro reato contestata all’ex direttore generale della Asl di Bari, Domenico Colasanto, nel processo sulle presunte omissioni sulla sicurezza che avrebbero contribuito a causare la morte della psichiatra barese Paola Labriola, uccisa da un paziente il 4 settembre 2013 con 70 coltellate nel centro di salute mentale di via Tenente Casale, nel quartiere Libertà di Bari.

La difesa dei familiari della vittima, costituiti parte civile con gli avvocati Michele Laforgia e Paola Avitabile (Polis), ha sollevato in aula la questione della prescrizione, che per il reato legato alla morte (l'unico per il quale i familiari sono costituiti) dovrebbe intervenire il 4 marzo, salvo calcolo di sospensioni, cioè a sette anni e mezzo dal delitto e a quattro dall’inizio del processo. Al termine dell’udienza, i giudici hanno calendarizzato le prossime date fino alla sentenza, fissando quasi una udienza a settimana, dal 20 gennaio al 25 febbraio.

Oltre a Colasanto, difeso da Vincenzo De Michele, nel processo sono imputate altre cinque persone, tra cui l’ex funzionario Alberto Gallo, difeso da Francesco Paolo Sisto e Angelo Loizzi (Studio FPS). Il pm Baldo Pisani contesta loro, a vario titolo, i reati di omissione di atti d’ufficio, falso e induzione indebita a dare o promettere utilità. Nell’udienza odierna, Colasanto ha reso dichiarazioni spontanee, negando di aver costretto i suoi funzionari a falsificare i Dvr (Documenti di valutazione dei rischi) e definendo l’omicidio della psichiatra come una «tragica fatalità».

Nel processo è costituita parte civile anche la Asl, citata nella doppia veste di responsabile civile. Per il delitto è già stato condannato in via definitiva a 30 anni di reclusione per omicidio volontario aggravato Vincenzo Poliseno, che sta scontando la pena in carcere.