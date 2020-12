Bari, lavori ospedale in Fiera: entro 20 gennaio la consegna

BARI - Sopralluogo questa mattina del presidente della Regione Puglia nell’area della Fiera del Levante, a Bari, dove sono in corso i lavori di allestimento di un ospedale mobile da 160 posti letto di terapia intensiva e sub intensiva per l’emergenza Covid.

La struttura «sosterrà le terapie intensive, le aree mediche e i reparti che sono in maggiore sofferenza - spiega Emiliano - si tratta di un lavoro febbrile, sono impegnati centinaia di operai, tutti pugliesi, e l’intervento proseguirà anche durante le feste natalizie». L’ospedale mobile «ci metterà definitivamente in serenità in vista della terza ondata» di contagi, conclude Emiliano. L’ospedale dovrebbe essere consegnato entro il 20 gennaio.