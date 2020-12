Bari, una casetta in dono al campo rom di Japigia: l'idea del Rotary Club Bari Castello

BARI - Si terrà il prossimo venerdì 11 dicembre alle 20,30 sulla piattaforma Zoom il Convegno “I migranti in Italia: nuova risorsa sociale” organizzato dal Rotary Club Bari Castello insieme ai Club Bari Mediterraneo, Rotaract Bari e Bari Agorà. Interverranno: Don Gianni De Robertis, direttore della Fondazione Migrantes di Roma; il Prof. Giuseppe Moro, ordinario di Sociologia Generale e Direttore del Dipartimento di Scienze Politiche dell’Università di Bari.

Il club Rotary Club Bari Castello grazie al suo presidente, dott. Gianfranco Antonelli ha in programma di realizzare un service di volontariato che si occuperà di costruire una casetta con tutti i comfort da donare al campo Rom di S. Teresa a Japigia, vista la situazione di grande degrado in cui vivono, per dare la possibilità di studiare ai bambini del campo, inoltre il Club Bari Castello ha deciso di devolvere all’Assessorato al Welfare del Comune di Bari 10.000 Euro per l’acquisto di cibo e generi di prima necessità per le famiglie più indigenti, (con particolare attenzione a quelle con minori) per affrontare questo periodo di emergenza del Covid19 e per rendere le festività del prossimo Natale un pochino meno drammatiche.