Bari, traffico internazionale di droga: 15 arresti, sequestro beni per 3,5 mln

Dalle prime luci dell'alba la Guardia di Finanza di Bari sta eseguendo un'Ordinanza emessa dal gip con cui sono state disposte 15 misure cautelari nei confronti di altrettanti soggetti (10 in carcere e 5 ai domiciliari) ritenuti responsabili a vario titolo di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti e intestazione fittizia di beni, tutto aggravato dalla transnazionalità. Sequestrati beni per oltre 3,5 milioni di euro. Maggiori dettagli in una conferenza stampa in mattinata.