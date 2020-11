Bari, in un giardino a Japigia carabinieri trovano 4,5kg di hashish pronto allo spaccio

I Carabinieri della Compagnia di Bari Centro ieri mattina hanno svolto un servizio straordinario antidroga nel quartiere Japigia, in particolare nelle palazzine di via Caldarola. Grazie all’importante aiuto di 2 unità cinofile, sono riusciti ad assestare un duro colpo all’attività di spaccio, rinvenendo nascosti in un giardino condominiale 4,5 kg di hashish ed oltre 200 g di cocaina che sarebbero, di lì a poco, finiti sull’illecito mercato barese.

Denunciato per detenzione ai fini di spaccio di 2 g circa di cocaina e 12 g circa di hashish un 48enne che, alla vista del controllo, ha gettato la sostanza stupefacente dalla finestra della propria abitazione.