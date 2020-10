BARI - Un incendio, di natura molto probabilmente dolosa, è scoppiato all’alba nel quartiere Palese di Bari devastando ulteriormente la struttura demaniale sul mare dell’ex ristorante L’Ancora già quasi completamente distrutta da un altro incendio nel 2019.

I vigili del fuoco stanno spegnendo le fiamme da diverse ore. Il rogo, stando alle segnalazioni, sarebbe scoppiato intorno alle 6.30. Sul posto ci sono anche Polizia locale, carabinieri, Polizia di Stato e tecnici del Comune, oltre al presidente del Municipio Vincenzo Brandi.

Slide show 19 photos

Le fiamme si sono sviluppate all’interno della struttura, chiusa da diversi anni e attualmente nelle mani del Comune che aveva affidato alla ripartizione urbanistica la progettazione per un futuro utilizzo. Nel giugno 2019 l’ex ristorante era stato incendiato di nuovo, anche in quella occasione con danni seri alla struttura che era stata successivamente messa in sicurezza. Quel rogo avvenne pochi giorni dopo la scadenza del bando per l'affidamento della concessione.

DECARO: «SGOMENTO E TRISTEZZA» - «In questo momento l’ex ristorante Ancora sul litorale di Palese sta bruciando. Qualcuno ha dato nuovamente fuoco alla struttura, un’altra volta, stranamente proprio dopo la notizia dell’avvio della procedura per l'affidamento, proprio dopo che lo Stato ha abbassato i canoni per la concessione delle aree demaniali. Sono venuto sul posto ma lo sgomento e la tristezza davanti a queste immagini sono così forti che non riesco a trovare le parole». Lo scrive su facebook il sindaco di Bari, Antonio Decaro, commentando le immagini del rogo nella struttura demaniale che un tempo ospitava l’ex ristorante L’Ancora sul lungomare del quartiere Palese, già gravemente danneggiato un anno fa da un altro incendio e all’alba di oggi ulteriormente distrutto dalle fiamme.