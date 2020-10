Modugno, Maiora acquisisce ex Auchan che diventa Interspar

BARI - Maiora, concessionaria del marchio Despar per il Centro-Sud, potenzia la propria presenza in Puglia con l’acquisizione del punto vendita ex Auchan di Modugno (Bari), che ora è ufficialmente il nuovo Interspar. Maiora, si evidenzia in una nota, ha garantito l’occupazione dei 76 dipendenti dell’ex Auchan, contribuendo a salvaguardare lo stato occupazionale e la serenità dei lavoratori e delle loro famiglie. Con questa nuova apertura, salgono a 166 i punti vendita, diretti e affiliati, della rete Maiora in Puglia.

Con una superficie di vendita di oltre tremila metri quadri, il nuovo Interspar rappresenta - prosegue la nota - l’avvio di un nuovissimo Format studiato da Despar Centro-Sud in collaborazione con l’Università di Parma.

Il format (che sarà replicato in altri punti vendita) è stato ideato per migliorare la shopping experience del cliente attraverso l’esplosione degli assortimenti, sia in ampiezza che in profondità, al fine di garantire la giusta soluzione per ogni occasione di consumo. I nuovi protagonisti sono l’Italianità e la freschezza del prodotto, con un focus particolare riservato ai fornitori di prodotti locali.

In occasione dell’inaugurazione dell’Interspar di Modugno, Despar Centro-Sud ha lanciato la linea «Storie di Gusto»: una selezione di prodotti unici e specialità tipiche preparati con materie prime di qualità, per dare al cliente la possibilità di scoprire il sapore autentico della cucina del territorio.

«Riponiamo molta fiducia in questo progetto - commenta Pippo Cannillo, presidente e Ad di Despar Centro-Sud - nonostante il periodo delicato per la salute e l’economia del nostro Paese abbiamo scelto di continuare ad investire nel futuro e di contribuire alla salvaguardia dell’occupazione sul territorio».