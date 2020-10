Bari, nuovo Dpcm: il Comune dice stop ai negozi automatici "24 ore" dopo le 21: creano assembramenti

Stop ai negozi 24 ore (quelli con i distributori automatici) a partire dalle 21. Le nuove disposizioni previste dal Dpcm varato ieri sulle nuove regole anti COVID che entrano in vigore oggi, 14 ottobre, riguardano anche una platea di locali che rappresentavano un po' una zona grigia.

L'art. 1, lett. ee) del Dpcm chiarisce in maniera specifica che le attività dei pubblici esercizi che non garantiscono la possibilità di un servizio ai tavoli, devono chiudere alle 21 e non a mezzanotte. E' consentito il take away nonché la ristorazione a domicilio.

Il sindaco Antonio Decaro, con una ordinanza emessa dalla Ripartizione attività economiche ha specificato che tale prescrizione vale anche per i 24 ore. Dopo le ore 21, infatti "possono determinare pericolose situazioni di compresenza incontrollata di avventori presso tali attività commerciali". Il Centro Operativo Comunale (C.O.C.) nella riunione in videoconferenza del giorno 13 ottobre 2020, ore 11.00 ha condiviso l’opportunità di una sospensione dell’attività di vendita mediante apparecchiautomatici effettuata in appositi locali ad essa adibiti in modo esclusivo, dalle ore 21.00 alle ore 6.00 del mattino seguente-

Le disposizione valgono, per ora, sino al 13 novembre.