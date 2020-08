Coronavirus per Ferragosto, intensificati i controlli nella Movida di Bari e Foggia

Nei giorni a cavallo di Ferragosto saranno intensificati i controlli da parte delle forze di polizia a Foggia e in tutto il territorio provinciale. E' quanto stabilito nel corso di un Comitato per l’ordine la sicurezza pubblica che si è svolto ieri in prefettura. In particolare, saranno intensificati i controlli nei luoghi della movida e lungo le principali arterie stradali e autostradali con mirati servizio anti assembramento.

Particolare attenzione sarà inoltre data alle verifiche sulle singole persone per riscontrare l’eventuale obbligo di quarantena domiciliare disposta dall’autorità sanitaria. "Formulo - ha detto il Prefetto Raffaele Grassi - un forte richiamo al senso di responsabilità ad adottare ogni personale iniziativa volta a prevenire il diffondersi del contagio, attraverso il distanziamento sociale, l’uso della mascherina ed il lavaggio ripetuto delle mani».

In vista del prossimo weekend di Ferragosto, il questore di Bari, Giuseppe Bisogno, ha disposto un potenziamento dei controlli anti Covid-19. «Verranno realizzati - fa sapere la questura barese - controlli nelle aree maggiormente frequentate dalla movida diurna e notturna: l'attenzione sarà focalizzata sul rispetto delle ultime disposizioni emanate dalla Regione Puglia per il riacutizzarsi del fenomeno pandemiologico, vigilando sull'uso delle mascherine, ove previste dalla vigente normativa, e sull'osservanza delle linee guida di settore elaborate per ciascuna tipologia di esercizio di attività economica».

Da oggi, infatti, in Puglia è obbligatorio indossare la mascherina anche all’aperto se non è possibile rispettare la distanza di almeno un metro tra le persone. «L'obiettivo - comunica la questura - è soprattutto vigilare sul rispetto del divieto di assembramento e di aggregazione di persone, cercando di evitare che si verifichino sovraffollamenti nei locali pubblici e all’esterno di questi, soprattutto nelle ore serali e notturne».