Incendio divampa in una serra tra Terlizzi e Molfetta: il fumo si vede da Bari

BARI - Divampano le fiamme in una serra nel nord Barese. L'incendio si è sviluppato poco dopo le 13 in un'azienda florovivaistica in contrada Pozzo Schettino, tra Molfetta e Terlizzi. Le colonne di fumo nere erano ben visibili per strada e si notavano da Bari.

Ignote le cause che hanno scatenato l'incendio. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con diverse autobotti, la polizia locale e i volontari di PuliAmo Terlizzi, che stanno supportando le operazioni di spegnimento dell'incendio. L'incendio è stato domato intorno alle 16.30, senza che siano stati registrati feriti. Ingenti, invece, i danni all'interno della struttura.