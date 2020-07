Locorotondo, il sindaco si dimette per le Regionali: comune commissariato

BARI - La Prefettura di Bari ha commissariato il Comune di Locorotondo a seguito delle dimissioni del sindaco Tommaso Scatigna. Per la provvisoria gestione dell’ente è stato nominato commissario prefettizio Alberto Monno. Scatigna, che si è definito su facebook «scomodo uomo di destra" e che si candiderà con Fratelli d’Italia come consigliere regionale alle prossime elezioni di settembre in Puglia, ha scritto un messaggio di saluto alla città. «Vi lascio - dice - con la consapevolezza di aver dato tanto e, forse, sbagliato ancora di più. Vi lascio, anzi lascio anche a me, una Locorotondo profondamente cambiata. Consapevole, fiera, bellissima».