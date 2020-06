Tornava a casa a Noci con 210 grammi di eroina in macchina: arrestato 22enne

I Carabinieri di Putignano (Ba) in collaborazione con quelli di Noci, al termine di una prolungata attività investigativa, venerdì pomeriggio hanno tratto in arresto C.G., 22enne incensurato, residente a Noci, fermato mentre rientrava a casa a bordo di una Ford Ka. I militari, insospettiti dal suo nervosismo, l'hanno perquisito: aveva con sé 210 grammi di eroina, costituita da un unico pezzo, nascosto in un vano ricavato sotto il sedile del veicolo, insieme a materiale per il taglio e confezionamento della sostanza. Il 22enne è stato arrestato e sottoposto agli arresti domiciliari con l’accusa di detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio.