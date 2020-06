Bari, travolge le auto in sosta con la Porsche e rifiuta l'alcoltest: denunciato 51enne

La scorsa notte, dopo l'una, una Porsche condotta da un barese di 51 anni, già segnalato per guida in stato d'ebbrezza, è finita contro le autovetture in sosta nella zona riservata alle auto della Polizia, in piazza Isabella D'Aragona. Il conducente dopo l'urto ha cercato di allontanarsi, ma gli agenti l'hanno intercettato e bloccato tra via Dante e via Andrea Da Bari. L'uomo ha rifiutato di sottoporsi all'alcool test, è stato denunciato per guida in stato d'ebbrezza, rifiuto dell'accertamento del tasso alcoolemico, con ritiro della patente e sequestro del veicolo.