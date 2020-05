Bari e Tirana sempre più vicine: dal 1 luglio nuova rotta di WizzAir

BARI - Dal prossimo 1 luglio WizzAir collegherà Bari a Tirana: per la compagnia aerea si tratta di una nuova rotta. Con un aeromobile Airbus A320, quattro volte a settimana (ogni lunedì, mercoledì, venerdì e domenica), WizzAir collegherà il capoluogo pugliese alla capitale dell’Albania. I biglietti sono già in vendita sul sito del vettore. Lo comunica Aeroporti di Puglia il cui presidente, Tiziano Onesti, commenta: «Si va man mano arricchendo l’offerta dagli aeroporti pugliesi per la stagione estiva. L’annuncio di questo nuovo volo operato da WizzAir, primo vettore ad aver ripreso i collegamenti internazionali in Puglia con il Bari-Sofia, è motivo di soddisfazione e rappresenta un segnale di ripresa per le attività di linea dei nostri scali».

«Siamo lieti - sottolinea Andras Rado, corporate communication manager WizzAir - di aggiungere un’altra rotta alla nostra rete in continua crescita a Bari. Questa nuova rotta è alla base del nostro impegno per Bari e l’Italia. Spero che i passeggeri si divertiranno a volare sul nostro aereo moderno. Le severe misure protettive e sanitarie di Wizz Air garantiranno le migliori condizioni sanitarie possibili per i viaggiatori».