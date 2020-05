Provoca incidente sotto effetto di alcool e scappa: polizia denuncia 23enne e gli ritira la patente

Ieri sera la polizia stradale di Bari è intervenuta dopo un incidente tra due auto sulla SS16, all'altezza dell'uscita per Mola di Bari, sinistro che aveva provocato anche lunghe code in direzione sud. I poliziotti hanno denunciato un 23enne del Barese, per omissione di soccorso e guida in stato d'ebbrezza: al giovane è stata anche ritirata la patente per successiva revoca, ed è stata sequestrata l'auto, che verrà confiscata.

A bordo della vettura tamponata i poliziotti hanno trovato un giovane, da subito nervoso e reticente, che non voleva fornire informazioni sull'accaduto. La pattuglia ha scoperto quindi che il reale conducente della vettura era scappato prima dell'arrivo degli agenti, ed è stato trovato al centro di Polignano. Dopo un'iniziale titubanza ha poi ammesso le proprie responsabilità. Dopo gli accertamenti alcolemici e tossicologici è risultato positivo all'alcoltest.