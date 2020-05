Fase 2, l'allarme di Decaro e dei sindaci italiani: «Tensioni sociali crescenti nelle città». A Bari intensificati i controlli nel weekend

«Cominciano le prime tensioni sociali che sono diverse da quelle della prima fase». Lo dice Antonio Decaro, sindaco di Bari e Presidente dell’ANCI, ai microfoni de 'Il mattino di Radio 1'. «Basta vedere le manifestazioni dei titolari delle partite Iva che si susseguono nelle nostre città - prosegue poi Decaro - tendono ad aumentare all’interno di quelle manifestazioni che magari all’inizio della fase 2 erano più circoscritte e non mostravano particolari vivacità. Oggi invece ci sono situazioni in cui durante le manifestazioni si alzano i toni e spesso sono i sindaci a dover gestire la tensione sociale. E è successo a Roma, a Firenze, all’Assessore al Commercio alla città di Milano. Dobbiamo stare attenti».

Il problema della tensione sociale, secondo il Presidente dell’Anci, non è l’unico per il nostro Paese in questo momento: 'C'è anche un altro problema - spiega Decaro - perché alle manifestazioni, in particolare quelle dei gestori delle attività economiche, si presentano persone legate alla criminalità organizzata che probabilmente all’interno di quelle manifestazioni individuano le persone più fragili che sono i titolari di attività economiche che hanno difficoltà a ripartire o famiglie che ancora non hanno ottenuto la cassa integrazione in deroga e hanno difficoltà dal punto di vista economico. Diventa facile per la criminalità, che è resiliente, cercare di entrare all’interno dell’azienda tramite l’usura per togliere l'azienda al titolare oppure offrire soldi in prestito alle famiglie magari incensurate per chiedere in cambio di nascondere droga o armi».

Intanto a Bari la polizia intensifica i controlli anti assembramento per il weekend: questa sera e domani, infatti, nelle zone di maggiore aggregazione della città, saranno attuati specifici controlli, che verranno ripetuti anche nei prossimi giorni.

La zona Umbertina, il Lungomare, il quartiere Poggiofranco, Torre a Mare, Santo Spirito e Palese sono le zone nelle quali il Questore di Bari ha pianificato un’intensificazione dei servizi di controllo del territorio, per garantire il rispetto delle misure di distanziamento sociale. Come da disposizioni impartite dal Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza, Prefetto Franco Gabrielli per la Fase 2, in questi giorni di graduale riavvio delle attività economiche e di progressivo riassetto della vita sociale, le pattuglie della Polizia di Stato, insieme alle altre Forze dell’Ordine ed alla Polizia Locale, effettueranno servizi di ordine e sicurezza pubblica e posti di controllo, così da garantire il rispetto delle ultime direttive emanate a livello centrale.