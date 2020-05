Bari, camion impatta contro auto sulla SS 100: un morto. Strada chiusa al traffico

BARI - Tragico incidente sulla SS 100 in direzione Bari: coinvolti nell'impatto un camion e un'auto. Lo scontro è avvenuto intorno al chilometro 5,300: una persona è morta e un'altra è rimasta ferita. Sul posto è intervenuto il personale di Anas per il ripristino della normale circolazione e per la gestione della viabilità alternativa, che prevede l’uscita allo svincolo della Stazione Mungivacca. La strada è stata chiusa al traffico.