Violenza sulle donne, a Bari Piva incontra virtualmente 500 studenti: in streaming Santa Subito

BARI - Un matinée virtuale per oltre 500 studenti di Bari, Monopoli, Castellana Grotte e Bitonto dedicato al tema della violenza sulle donne, con la proiezione del film Santa Subito di Alessandro Piva. L’iniziativa, gratuita per gli studenti, è sostenuta da Confindustria Bari e Bat. Un’occasione anche per riaprire simbolicamente i cinema, chiusi da due mesi per l’emergenza coronavirus. Il 12 maggio la proiezione in streaming partirà dal Cine-Teatro Radar di Monopoli, che ospiterà in via telematica gli studenti del Polo Liceale «G. Galilei/M. Curie» di Monopoli e dell’IISS "L.dell’Erba» di Castellana Grotte. Il 13 maggio l’evento sarà ospitato dalla sala polifunzionale AncheCinema di Bari per gli studenti del liceo Scientifico «G. Salvemini» di Bari e del liceo Scientifico Artistico «G. Galilei» di Bitonto. In entrambi gli appuntamenti i lavori saranno introdotti da Mariella Pappalepore, coordinatrice del Club delle imprese per la cultura di Confindustria Bari-Bat e interverranno, tra gli altri, Rosa Maria Scorese, insegnante, protagonista del film e sorella di Santa Scorese e il regista Alessandro Piva per un dibattito conclusivo con gli studenti. L'opera di Piva rende omaggio e memoria alla storia della prima vittima di stalking in Italia, Santa Scorese, 20enne di Palo del Colle, quando il reato ancora non veniva riconosciuto e poi assassinata dal suo persecutore nel 1991.