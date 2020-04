Putignano, in casa hashish e marijuana: arrestato pusher 21enne incensurato

Nella serata di ieri i carabinieri di Putignano (Ba) hanno arrestato per spaccio e detenzione di sostanza stupefacente un 21enne di Castellana Grotte, incensurato. Un giovane ieri pomeriggio era per strada, e alla vista dei militari ha tentato di sottrarsi al controllo. Raggiunto, è stato trovato in possesso di due grammi di marijuana. I carabinieri hanno immediatamente individuato il fornitore, il 21enne, che in casa aveva diverse dosi di marijuana, 160 grammi, sequestrati insieme a 6 grammi di hashish e 485 euro in banconote di vario taglio. Il giovane è stato posto ai domiciliari.