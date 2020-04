Gravina, fiamme danneggiano 3 auto e edificio. Il sindaco: «La città va salvata dai balordi»

GRAVINA - «Gravina va salvata dal Coronavirus, ma anche dai balordi!». Lo scrive sulla sua pagina Facebook il sindaco di Gravina in Puglia, Alesio Valente.

«L'incendio doloso che stanotte in via Guida ha distrutto tre auto ha pesantemente danneggiato anche un palazzo - prosegue - Confidiamo nelle forze dell’ordine, con le quali sono in contatto, per fermare questi criminali». L'incendio è divampato attorno alla mezzanotte appena trascorsa. Per ricostruire la vicenda il sindaco si appella alla cittadinanza: «Già si sta cercando nelle immagini delle telecamere - scrive - ma se qualcuno ha visto qualcosa, si faccia sentire: non è tempo di silenzi, ma di solidarietà ed impegno. Sono sempre convinto che uniti siamo più forti di tutto e tutti!».