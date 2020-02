Giovinazzo, vandali devastano palestra di una scuola. La rabbia del sindaco

BARI - Atto vandalico ai danni di una scuola media di Giovinazzo. E’ accaduto sabato sera, 1° febbraio, quando alcuni vandali hanno forzato una porta tagliafuoco della scuola ‘ M. Buonarroti’ e si sono introdotti nella palestra dell’edificio scolastico.

Qui, servendosi degli estintori in dotazione della struttura, hanno sporcato e rotto alcune attrezzature che, almeno per qualche giorno, non potranno essere usate né dagli studenti né da alcune società sportive che le utilizzano in orari extrascolastici.

Ma gli artefici dell’irruzione potrebbero essere stati ripresi da alcune telecamere di videosorveglianza di quelle installate in vari punti della città e collegate con la base operativa del comando della Polizia Locale.

Di qui le immagini sono state trasferite tempestivamente agli organi inquirenti e si sta lavorando per risalire all’identità dei vandali. Questi ultimi, se individuati, potranno essere sanzionati anche penalmente.

“Davanti ad atti del genere è difficile non provare rabbia unita a tanto disprezzo”- è il commento del sindaco Tommaso Depalma- “ Colpire e danneggiare un bene pubblico di grande importanza sociale, culturale e formativa qual è una scuola, è proprio da persone senza un briciolo di cervello e di buon senso. Quelle immagini sono nelle mani delle forze dell’ordine e noi speriamo che riescano quanto prima a risalire all’identità di questi delinquenti. Ma mi preme informare i malamente che Giovinazzo è piena di telecamere di videosorveglianza, attive 24 ore su 24, e che chi sbaglia, o sbaglierà ancora, verrà pizzicato e dovrà risponderne penalmente”.