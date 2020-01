In casa marijuana, cocaina e piante di cannabis: 2 pusher arrestati nel Barese, una ha 18 anni

I carabinieri di Monopoli (Ba) hanno arrestato in due diverse operazioni due pusher, con l'accusa di coltivazione e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

In manette è finita D.L.E., 18enne di Alberobello (Ba), disoccupata e incensurata: i carabinieri nella sua casa hanno trovato due bilancini di precisione, 48 grammi di hashish, 25 di marijuana e 7,5 di cocaina. Mentre a Locorotondo (Ba) è finito in manette P.F., 31enne già noto alle forze dell'ordine, che aveva allestito nella sua abitazione una serra con apposito impianto di illuminazione. L'uomo aveva 6 piante di cannabis alte fino a 60 centimetri, e un chilo e mezzo di marijuana pronta per la vendita.

I due arrestati si trovano ai domiciliari.