Monopoli, razziavano supermercati: arrestati 3 georgiani

I poliziotti di Monopoli (Ba) hanno arrestato ieri pomeriggio tre persone di origine georgiana per una serie di furti in alcuni supermercati della città. La pattuglia è stata allertata dai dipendenti di uno dei market, che hanno notato dei movimenti sospetti. Gli agenti hanno subito individuato due componenti del gruppo, li hanno perquisiti e hanno trovato parte della refurtiva nascosta sotto le giacche, dotate di schermatura per eludere l'antitaccheggio. Fuori c'era un terzo uomo che faceva da palo, rintracciato poco dopo. Nell'auto in dotazione alla banda i poliziotti hanno trovato altra merce, soprattutto liquori, per un valore complessivo di circa 350 euro, e altri abiti, probabilmente per cambiarsi e non essere riconosciuti. I tre sono stati arrestati per furto aggravato in concorso: due sono anche non in regola con il permesso di soggiorno.