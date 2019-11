Accudire colonie feline: a Bari un corso per «gattari»

Un corso per 'gattari', che accudiscono colonie feline o desiderano iniziare a farlo, sia formalmente, nei comuni dove la loro figura è ufficializzata, che informalmente. È l'iniziativa delle sedi baresi di ENPA e LAV, con la partecipazione di Animal Law e il patrocinio del Comune di Bari. L'appuntamento è per questo weekend, 23 e 24 novembre: introdurrà i lavori il Comandante della Polizia Municipale Michele Palumbo, seguiranno gli interventi dell’Ass.Capo della Polizia Municipale Cimarruti, dell’Avv.Vaccariello referente legale Enpa Puglia, della Dott.ssa Massari veterinaria comportamentalista e zooantropologo, del Dott. Ferlisi psicologo e psicoterapeuta, dell’Avv. Ricciuti presidente nazionale Animal Law, del Dott. Cicirelli veterinario della Facoltà di Medicina Veterinaria.

«Il nostro intento è quello di fornire un supporto a tutte quelle persone che si occupano da tempo delle colonie feline ma anche a chi vuole iniziare a farlo - dichiarano le associazioni organizzatrici - Abbiamo ritenuto di fare cosa gradita a tutti i gattari, di Bari e non, fornendo gratuitamente la possibilità di conoscere o approfondire tematiche inerenti l'attività di sostentamento e cura dei gatti liberi . E' tempo che i volontari siano preparati e competenti in quello che fanno (in materia legale, veterinaria, comportamentale), di qui l’idea di organizzare questo evento con la partecipazione di professionisti che ringraziamo per l’adesione».

L’evento è gratuito e sarà rilasciato attestato di frequenza ai partecipanti. Per info e prenotazioni: bari@enpa.org (3931985879) - lav.bari@lav.it (3480618270)