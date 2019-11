Dinosauri? Passarono anche da Gravina

Orme di dinosauro a Gravina? Probabilmente lo sono, sarebbero almeno due ma sono ancora da studiare. E sono nei pressi dell’ingresso del sito rupestre di San Michele delle Grotte che oltre alle tante pagine di storia si «candida» ad avere pure un interesse paleontologico. Solo un’indagine scientifica accurata può dare il suo verdetto e si auspica che possa avvenire. In tal senso ci sono già richieste scritte.

La Puglia è ricca di rinvenimenti a impronte e tra i vari siti quello di Altamura è quello che ne presenta un numero imponente, il principale sito italiano e di importanza internazionale. Proprio la scoperta nel 1999 della paleosuperficie in una cava in località Pontrelli ha avviato una riscrittura geologica dell’età remota del Mediterraneo.

Nel Cretaceo tutta la regione e altre attuali parti del Sud erano una piattaforma carbonatica simile alle attuali Bahamas. Cioè una laguna molto estesa, con superfici acquitrinose e fangose che venivano calpestate dai dinosauri nei loro spostamenti e che si cibavano di ingenti masse vegetali. Questo è emerso negli ultimi studi effettuati ad Altamura e presentati durante la «Settimana del Pianeta Terra», una quindicina di giorni fa, quando la cava è stata aperta al pubblico per la prima volta.

La Puglia pullula di rinvenimenti a orme. Ad Altamura ce ne sono circa 20mila e sono tutte appartenenti a erbivori «Tireofori», vale a dire i dinosauri corazzati. Lama Balice a Bari presenta pure un numero elevato ma non è stato indagato. Poi ci sono situazioni puntiformi, con poche ma interessanti impronte, ad Apricena e Borgo Celano (San Marco in Lamis) sul Gargano o sui massi frangiflutti di Molfetta. Oppure di nuovo ad Altamura in un’altra cava, e altri ancora.

Gravina presenterebbe la particolarità di un rinvenimento in corrispondenza di un sito rupestre. Non c’è certezza, ma le indicazioni vanno in questa direzione. «La determinazione non è certa ma molto probabile. È stata fatta da me segnalazione in Soprintendenza come geologo paleontologo freelance», dice Marco Petruzzelli. «Ora attendo autorizzazioni, assenso e collaborazioni per cercare di mettere su un progetto di studio - aggiunge -. Il sito è parte della Curia vescovile e parte comunale».

Mette comunque in guardia: «Non si può dare niente per certo e veritiero, non è del tutto etico e corretto. Bisogna sempre attendere il parere di più di un esperto prima di gridare alla scoperta». E la verifica è fatta di vari passaggi: pulizia della superficie, prelievo di campioni di roccia per la datazione, comparazione di studi e pareri. Ora le possibili orme non sono ben distinguibili dalle altre buche. Un’accurata indagine serve pure a escludere che si tratti solo di compromissioni della superficie per interventi dell’uomo e a isolare dalle altre quelle che sono presunte orme.