Bari, cc scoprono deposito di armi e droga in via Dante: arresti

I carabinieri di Bari nel corso di un controllo in via Dante hanno scoperto un locale al piano terra in cui erano custodite armi e droga. In particolare i militari hanno arrestato un 31enne, M.B., e un 24enne, R.N., entrambi censurati, per detenzione illecita di sostanze stupefacenti, armi da sparo e ricettazione, poiché nel locale custodivano una pistola marca Glock 26 Austria, cal. 9 x 21, con matricola abrasa, completa di caricatore con all’interno 4 cartucce Luger 9 mm, una pistola Jennings, cal. 22, clandestina, completa di caricatore con all’interno 5 cartucce cal. 22, 228 grammi di marijuana divisa in dosi, 3 bilancini di precisione e vario materiale per il confezionamento. In un altra operazione arrestato anche un 23enne, S.M., ai domiciliari, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Tutti sono stati condotti in carcere.