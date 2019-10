Casamassima, MusicGallery Puglia premia i talenti musicali: tutti i vincitori

BARI - Si è appena concluso il contest MusicGallery Puglia a Casamassima, concorso portato in Puglia per la prima volta grazie all'impegno della direttora del parco commerciale Auchan di Casamassima, Lina La Gioia. Presidente d'eccezione nella finalissima di oggi è stato Mogol (mentre nelle semifinali ci sono stati Red Ronnie e Omar Pedrini). La giuria è stata composta nelle 3 serate al Parco Commerciale Auchan di Casamassima da Gianfranco Zuccarino, baritono, Chiara Liuzzi, cantante e insegnante di canto, Luciana Carbonara, soprano leggero e insegnante di canto, Simona Valenti, speaker di Radio Selene, e Bianca Chiriatti, giornalista della Gazzetta del Mezzogiorno.

Qui i nomi dei premiati nelle tre categorie, Young, Editi e Inediti.

Per la categoria young al terzo posto si è piazzato Gaetano De Caro con il brano "You’re so beautiful" di Joe Cocker, il secondo classificato è Luca Germano con "Meraviglioso" dei Negramaro, mentre al primo posto si è classificata Maria Francesca Pompella, 14enne campana, con "Anna e Marco" di Lucio Dalla. Tutti e 3 i vincitori sono stati premiati con 3 borse di studio per frequentare una scuola di canto.

Nella categoria Inediti: vince oltre al trofeo, il passaggio su Radio Selene della canzone con annessa intervista radiofonica, e un buono acquisto in uno studio di registrazione International Sound di Conversano, l'acquavivese Adriano Sannicandro con l'inedito Prova a Sentire.

Infine nella categoria Editi: vince Antonella Tempesta di Modugno (Ba) con la sua interpretazione del pezzo Every breath you take. Anche per lei un buono nello studio di registrazione International Sound di Conversano.

Il presidente Mogol ha premiato invece Gabriele Zagaria, con l'inedito Terra Piatta, donandogli una borsa di studio per frequentare il Cet di Mogol.

