Altamura, sulle orme dei dinosauri: la cava apre dal 17 al 19 ottobre

BARI - Cava Pontrelli, conosciuta come la 'Cava dei dinosauri' di Altamura, apre in anteprima al pubblico il 17 e il 19 ottobre in occasione della settima edizione della "Settimana del Pianeta Terra - L’Italia alla scoperta delle Geoscienze, festival scientifico che dal 13 al 20 ottobre, vedrà tante località italiane animarsi con manifestazioni volte a diffondere la cultura scientifica in ogni sua sfaccettatura.

Altamura sarà sede di un duplice Geo-Evento, dedicato alla Cava dei Dinosauri, oggi interessata da un profondo intervento di ripulitura, documentazione e analisi e conservazione della superficie a impronte e di messa in sicurezza dei fronti di cava, per volere del Segretariato Regionale Mibact per la Puglia, la Soprintendenza Archeologia belle arti e paesaggio per la Città Metropolitana di Bari e il Comune di Altamura.

Il geosito, meglio conosciuto come Valle dei Dinosauri, è noto da quando, nel giugno 1999, in corrispondenza del fondo della Cava Pontrelli in disuso, furono scoperte per caso migliaia di impronte ben conservate di dinosauri da parte di due geologi dell’Università di Ancora, Michele Sarti e Massimo Claps, impegnati nello studio di cave dismesse per la ricerca di idrocarburi. L’area su cui sono state rinvenute le orme, prima privata, è attualmente del Comune. Solo dopo l’acquisizione è stato possibile avviare le operazioni di protezione e conservazione delle impronte tutt'ora in corso.(