Casamassima, fiamme nelle cucine del Golf club a Barialto

Un incendio, probabilmente causato da un corso circuito, ha danneggiato le cucine del Golf club Barialto il residence alle porte di Casamassima, in provincia di Bari. Secondo le prime informazioni, le fiamme avrebbero interessato un locale al primo piano dell'edificio. Probabilmente la causa sarebbe da ricercare in un corto circuito. Le fiamme e il fumo sono state notate dal personale che ha dato l'allarme: sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per domare l'incendio. Stasera il ristorante era chiuso. La proprietà ha assicurato che le cucine saranno ripristinate e la struttura sarà operativa al più presto.