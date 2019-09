Casamassima, fanno shopping «gratis» al centro commerciale, arrestati due giovani

Un 19enne e un 23enne di Ceglie Messapica (Br) sono stati arrestati dai carabinieri di Casamassima (Ba), in flagrante, per furto aggravato in concorso, perché stavano facendo shopping gratis all'Auchan. I due avevano rubato già diversi capi d'abbigliamento. I loro movimenti hanno insospettito il personale di vigilanza, così i militari sono giunti sul posto e li hanno perquisiti. Altri vestiti erano stati nascosti nell'auto: avevano portato via capi d'abbigliamento per circa 500 euro. I due si trovano ai domiciliari.