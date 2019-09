Bari, tir finisce fuori strada su tangenziale: illeso camionista

Un tir è finito fuori strada poco prima dell'alba di giovedì sulla statale 16, in direzione sud, a Bari. Per cause ancora da accertare il mezzo pesante, giunto all'altezza dello svincolo di Japigia, ha sbandato, ha abbattuto la barriera del guard-rail finendo nel fossato adiacente alla carreggiata. Sul posto è intervenuta la Polizia stradale mentre il mezzo pesante è stato rimosso da un carro attrezzi. Il camionista se l'è cavata con un forte spavento, non del tutto chiare la cause dell'incidente: non è da escludere anche un improvviso colpo di sonno ma sul punto non ci sono al momento certezze.