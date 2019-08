Bari, ecco il nuovo look di Parco 2 Giugno: luci a led e telecamere

BARI - Luci a led e telecamere per rendere parco 2 Giugno più sicuro e fruibile anche di sera: il Comune ha avviato i lavori per la realizzazione degli interventi nell'area verde più grande della città. Saranno installati 269 nuovi corpi illuminanti, distribuiti tra camminamenti principali e secondari, ma anche nelle aree dei campi sportivi e nelle zone con le attrezzature ludiche. Le luci adoperate saranno led 'bianchi', per un effetto omogeneo, simile a quello ottenuto nei nuovi impianti in costruzione in città. L'appalto è da 1,1 milioni di euro, vinto dalla Sistec Srl. Grazie a 230mila euro provenienti dai ribassi d'asta sarà finanziato il completamento dell'impianto di videosorveglianza con 30 telecamere collegate alla sala operativa della Polizia Locale.

Abbiamo programmato l’avvio dei lavori per fine settembre - commenta l’assessore ai Lavori pubblici Giuseppe Galasso - per consentire ai frequentatori di questo grande spazio cittadino di trascorrervi l’estate senza i disagi che inevitabilmente ogni cantiere porta con sé. In circa sei mesi contiamo di poter ultimare gli interventi che trasformeranno del tutto il sistema di illuminazione di parco 2 Giugno rendendolo al contempo molto più capillare, efficiente e sostenibile, con conseguenti risparmi in termini economici oltreché benefici ambientali. Particolare attenzione sarà riservata alla zona centrale, ai percorsi primari e ai campi sportivi senza trascurare però i sentieri secondari con pavimentazione in frantumato di pietra stabilizzato che fino ad oggi non erano mai stati illuminati e gli angoli e zone più appartate e buie del parco che si prestavano a pratiche illecite. Anche i monumenti presenti, in primo luogo la grande meridiana di Bari, saranno oggetto di un’illuminazione ad hoc.

Novità anche per gli ingressi: "Accanto al sistema di illuminazione e a quello di videosorveglianza - dice Galasso - necessario per tutelare la sicurezza del parco e dei suoi frequentatori, rivedremo anche il sistema degli accessi così da impedire che all’interno dell’area circolino ciclomotori: a tal fine installeremo dispositivi del tipo di quello già testato sulla spiaggia di Pane e pomodoro che consente l’ingresso alle persone in carrozzina ma non a motociclette e scooter" concude Galasso.