Canottaggio, campione a 80 anni: il barese De Palma vince il Master H

BARI - Campione a 80 anni: il barese Cristoforo De Palma, del circolo Canottieri Barion, ha conquistato il titolo italiano come singolista nei Tricolori Master disputati nei giorni scorsi a Ravenna. Per De Palma è un doppio primato: primo posto e palma dell’atleta più maturo, fra più di 600 partecipanti alla manifestazione. «E' una grande soddisfazione - spiega De Palma, che ha garaggiato nei Master H, riservati agli atleti con oltre 70 anni -. Ho compiuto gli ottanta anni lo scorso aprile: a Ravenna ero il più 'grande'. E pensare che la competizione non era cominciata nel migliore dei modi: la corsia che mi era stata assegnata non era agevole. Per fortuna ero ben allenato ed ho vinto anche questa volta».

«Mi alleno cinque volte a settimana, da lunedì al venerdì - ha raccontato il longevo sportivo barese - in compagnia di un tecnico bravissimo come il maestro dello sport Mauro De Santis. Scendo in acqua di prima mattina, con gli amici di sempre. E alle nove sono già pronto per una nuova giornata, da divedere fra lavoro e famiglia». Archiviato l’ultimo oro, De Palma si allena già per i Mondiali in programma a Budapest a metà settembre: «Mi piacerebbe fare bene. Gareggerò nel singolo e nel doppio», ha concluso. Nel medagliere del circolo barese di molo San Nicola anche l’argento di Maria Cristina Rizzo ed un bronzo con Francesco Colaci e Carlo Quaranta.