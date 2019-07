Domenica di afa a Bari, ecco il piano per l'emergenza caldo del Comune

BARI - Continua l'ondata di caldo a Bari e scatta il piano emergenza varato dal Comune per tutelare bambini e anziani. L’assessorato al Welfare ha diffuso il calendario di apertura delle mense disponibili presso le parrocchie cittadine della Caritas diocesana, cui si aggiungono i servizi del Centro Diurno Area 51 (200 pasti al giorno, sia a pranzo sia a cena, dal lunedì alla domenica, servizi di ascolto, orientamento e igiene personale, laboratori diurni per persone senza dimora) e quelli del presidio sociale dell'associazione Incontra in piazza Balenzano (info: 338 5345870 dopo le ore 17).

Tra i servizi e gli interventi previsti dal Piano Operativo 2019, che si aggiungono a quanto già garantito quotidianamente dal Servizio sociale professionale, dai Servizi socio-sanitari, dal Servizio di Segretariato sociale e dalla Porta Unica di Accesso a sostegno delle persone in situazione di estrema fragilità e solitudine, si ricordano:

Serenità anziani, il programma promosso dall’assessorato al Welfare intende offrire una serie di azioni a tutela degli anziani in collaborazione con i Servizi Sociali Territoriali e il Centro sociale polivalente per anziani, gestito dalla cooperativa sociale GEA;

Telefono amico, servizio di sscolto telefonico e supporto psicologico in favore di anziani in condizione di solitudine al Numero Verde 800 063538, attivo dalle ore 8,30 alle ore 12,30 e dalle ore 15,30 alle ore 19,30 tutti i giorni, dal lunedì al sabato;

Pony della solidarietà, per la consegna a domicilio di beni di prima necessità, viveri e medicinali, in favore di anziani ultrasettantacinquenni soli e in condizioni di salute precaria;

Sorveglianza attiva, ovvero attività di monitoraggio quotidiano in favore di anziani ultrasettantacinquenni soli, non autosufficienti e in condizioni socio-economiche-ambientali di particolare fragilità, segnalati dai Servizi sociali dei Municipi;

Servizio pasti gratuiti, con la distribuzione pasti gratuiti a domicilio, dal 1 al 31 agosto, per 20 anziani in particolare stato di disagio socio-economico; sportello psicologico per over 65;

Servizio spazio tempo libero, con un programma di attività socio-ricreative estive per anziani autosufficienti residenti a Bari, presso il Centro anziani di via Dante 104; presidio di prevenzione effetti ondate di calore sugli anziani.