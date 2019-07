Triggiano, tigre sbrana e uccide noto addestratore al Circo Orfei: era tra i più bravi al mondo

Tragedia al circo Orfei allestito nelle campagne di Triggiano, alle porte di Bari, vicino al centro commerciale Bariblu. Una tigre ha azzannato il suo addestratore, il 61enne Ettore Weber, uccidendolo. Non si conosce l'identità della vittima. Secondo le prime indiscrezioni tutto sarebbe avvenuto durante le prove dello spettacolo, intorno alle 19.30: il domatore stava provando con quattro tigri, e pare che l'animale, dopo averlo azzannato, abbia continuato a "giocare" con il corpo martoriato per circa mezzora. Fino a quel momento per i soccorsi è stato impossibile intervenire: dopo l'arrivo del 118 l'uomo è deceduto per le ferite riportate. Dopo il primo attacco della tigre, si sono aggiunte anche le altre tre.

Sulla vicenda indagano i carabinieri. Il circo era a Triggiano dallo scorso 15 giugno e si sarebbe dovuto fermare in città fino al 14 luglio. Weber era conosciuto nell'ambiente circense come uno degli addestratori di felini più bravi al mondo: era sposato con Loredana Vulcanelli, altra artista, ed era proprietario del Circo Weber.

Il "viaggio socio-educativo tra gli animali dei 5 continenti", come era pubblicizzato su una locandina, si faceva chiamare "Animal Park", e prevedeva un viaggio interattivo con tigri siberiane, tigri reali del Bengala, cammelli, dromedari, giraffa, zebre, lama, cavalli, bisonti e tanti altri. Una novità esclusiva solo per il centro commerciale Bariblu, com'era definito dall'iniziativa. Un'esperienza "eccezionale", che purtroppo si è trasformata in tragedia.