Sbarca a Bari a vele spiegate l’«olandese navigante»

BARI - Questo veliero olandese non è «volante» come l’immaginario vascello fantasma riproposto nell’opera lirica da Wagner, ma è una nave reale che da Ibiza è entrata nell’Adriatico per attraccare nel porto di Bari per tre giorni. È lo «Stad Amsterdam» («Città di Amsterdam»), lungo 76 metri, capace di imbarcare fino a 115 passeggeri, che nel 2001 vinse la gara «Cutty Sark Tall Ships' Race».