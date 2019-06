Mercati settimanali a Bari: a luglio e agosto tornano le bancarelle serali

BARI - Con l'arrivo dell'estate riaprono i mercati settimanali di sera: grazie all'accordo raggiunto tra il Comune e le sigle sindacali le bancarelle torneranno per strada dalle 16 alle 22. Le disposizioni riguarderanno tutti i mercati settimanali in programma nei vari quartieri della città nella prima settimana di luglio (dall'1 al 5) e di agosto (da lunedì 5 a venerdì 9). Nessuna variazione, invece, per il mercato del sabato, fissato sempre al mattino.

Nello specifico i mercati interessati dallo spostamento serale saranno quelli del lunedì alle Piscine Comunali, del martedì a Carbonara, del mercoledì a Santo Spirito e Torre a Mare, del giovedì in via Salvemini, e del venerdì al San Paolo. Resteranno di mattina, invece, il mercato del sabato a Poggiofranco, quello del martedì a Palese e del mercoledì a Japigia.

«Grazie a un dialogo costante e costruttivo con tutti i rappresentanti delle associazioni di categoria - ha spiegato l'assessore cittadino al Commercio, Carla Palone -, con l’apertura serale dei mercati nei mesi estivi torniamo a dare una risposta positiva alle richieste formulate dalle associazioni dei consumatori e da moltissimi cittadini. Passeggiare tra le bancarelle dei mercati negli orari pomeridiani significa evitare di uscire nelle ore più calde della giornata e consente anche a chi lavora di fare acquisti a prezzi convenienti. Per questo ringrazio ancora una volta tutti gli operatori mercatali, che dimostrano nei fatti la loro voglia di andare incontro alle esigenze degli utenti rinnovando un’iniziativa che nel tempo sta riscuotendo sempre maggiore gradimento».