Bari, entro febbraio nuove 171 assunzioni in arrivo in Comune

BARI - La giunta del Comune di Bari ha approvato l’aggiornamento della programmazione dei fabbisogni del personale che consentirà di procedere a nuove assunzioni con l'ingresso di 171 nuovi dipendenti, tra dicembre 2018 e febbraio 2019. «Le assunzioni che ci accingiamo a portare a termine - commenta l’assessore al Personale, Angelo Tomasicchio - daranno un grande impulso all’attività della macchina amministrativa che potrà così contare su decine di nuovi collaboratori in diversi settori».

«Siamo di fronte - rileva - ad uno dei piani assunzionali più importanti realizzati dal Comune di Bari che ci permetterà di avviare uno strutturale ricambio generazionale: l’età media dei nuovi assunti è di circa 30 anni, oltre ad assicurare la sostituzione di tutto il personale che nei prossimi mesi si accinge ad andare in pensione». «Questo percorso che oggi siamo particolarmente soddisfatti di portare a termine - sottolinea - è il frutto del lavoro dell’ente e della battaglia portata avanti dal sindaco Decaro in qualità di presidente Anci per lo sblocco del turnover fino al 100% e in virtù del quale, per ogni cessazione di collaborazione, si può assumere una nuova risorsa.

«Non ci fermeremo certo qui - conclude - e fino al 2021 entreranno a far parte della squadra comunale altre 170 persone e già nel prossimo anno saranno indetti nuovi concorsi per ulteriori assunzioni che integreranno le postazioni lasciate vacanti».