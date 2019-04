Lecce, la statua di Sant'Oronzo sarà restaurata con nanotecnologie

LECCE - Per la statua di «Sant'Oronzo di Lecce è tempo del trattamento conservativo con le nanotecnologie al fine di garantire nel tempo il mantenimento delle condizioni ottenute con il restauro restauro sulla porzione di lamiera di bronzo». Lo annuncia in una nota Ray Bondin, ambasciatore emerito dell’Unesco, precisando che domani, martedì 2 aprile alle ore 10, sarà effettuato un trattamento su una porzione della statua per dimostrare come l’intervento conservativo nanotecnologico possa essere determinante per salvaguardarla negli anni.

«Dopo aver testato i prodotti - prosegue Bondin - nelle prossime settimane sarà ultimato il restauro conservativo, e grazie alle nanotecnologie siamo sicuri che la statua potrà essere adeguatamente tutelata. Sono molti i monumenti che avrebbero bisogno di interventi conservativi. Un sito ben salvaguardato è anche un volano per il turismo».

«Abbiamo effettuato - aggiunge Sabrina Zuccalà, amministratore dell’impresa incaricata dell’intervento - diversi sopralluoghi per verificare la reale condizione della statua al fine di avere più informazioni possibili e porre i presupposti ideali per intervenire in maniera precisa su tutte le porzioni del monumento». «I formulati prodotti dalla nostra azienda - spiega - sono assolutamente ecologici, biologici e atossici».

«Questa prassi - ricorda - è simile al percorso compiuto insieme al compianto ex assessore ai Beni Culturali della Regione Sicilia, Sebastiano Tusa, per la conservazione del Relitto Navale di Marausa».