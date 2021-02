«Diversi da te»: dal Salento il messaggio in musica di Anzia contro il bullismo

Esce il 5 febbraio “Diversi da te”, il nuovo singolo del salentino Anzia (Marco Di Teo), prodotto da Deleterio e Morgan While per Dadaismo Records. Una traccia Trap/Rap che presenta una classica struttura pop/rap “ritornello-strofa-bridge”. I due Producer milanesi si sono divertiti a lavorare insieme ad Anzia, creando il beat con l’utilizzo della DAW Logic Pro X, tramite l’aiuto di moderne tecniche di Recording/Sampling (tra i campioni utilizzati vi è anche la voce di Adriana Hamilton) e di un basso spaziale.

Il testo del brano vuole far riflettere in maniera molto diretta e cruda sul fenomeno del bullismo e del cyber-bullismo; cercando da una parte di risollevare e incoraggiare tutti quei ragazzi che subiscono violenze psicologiche da parte dei bulli, dall’altra di sminuire tutte le offese gratuite che i bulli spesso rivolgono, anche a gente che non conoscono realmente, ma solo via social.

L’artista analizza alcuni tra i comportamenti sbagliati da parte dei bulli e suggerisce dei rimedi per le vittime che non riescono a dire basta. “Diversi da te”, riferendosi al bullismo, fa parte di un progetto che abbraccerà diverse tematiche a

sfondo sociale, come il razzismo, la violenza sulle donne e la situazione socio-economica scaturita dalla

pandemia del Covid.

Marco Di Teo - Anzia, nasce a Lecce il 04/08/1993, da una famiglia modesta e molto unita. Nonostante i problemi di salute che lo affliggono da piccolo e gli rendono difficile stringere amicizie, nel periodo tra gli undici e i 13 anni la passione per la musica si fa sentire sempre di più. Il primo brano si chiama “Regalami” (2011) cantato insieme a “Leti Bla”, cantautrice locale. Spronato da questa esperienza, dedica sempre più tempo a scrivere, esprimendo tutto cio che avrebbe voluto dire a tante persone. Collabora con tanti artisti locali; tra questi, “Fraz”, con cui ha pubblicato svariati singoli e videoclip dal 2017 al 2019, come ad esempio “Tic Tac”, “Rondini” ed “NZT”; nel 2016 collabora insieme a “Shade” e “Blue Virus” in un brano chiamato “VIP”(presente nell’album “Eyez”, 11 tracce nelle quali l’artista associa i colori degli occhi a varie tematiche, in base alle sensazioni soggettive trasmesse dai colori stessi), collaborazione avvenuta tramite RKH Studio.

Ad aprile 2017 collabora con “Mad Dopa” in “Ghiaccio”, nel frattempo continua a pubblicare tracce anche da solo tra cui “Tutto quello che cercavo”, “Senza un futuro”, “VIP”, “Sleeping Beauty”, “City Terminal”, “Fiocco di neve”.

Nell’Ottobre del 2020 firma con “Dadaismo Records” (etichetta del noto Producer milanese Deleterio) con cui si mette subito al lavoro per pubblicare il singolo “Diversi da te” (Prod. Deleterio & Morgan While) che sarà parte di un progetto più ampio, un EP, che tratterà di diverse tematiche, tra cui il bullismo (e/o cyber-bullismo), il razzismo, la violenza sulle donne e le difficolta legate alla pandemia del Covid. Una rivincita per Marco, che da piccolo ha avuto problemi alle corde vocali, ma il sostegno dei genitori e l'amore per la musica l'hanno aiutato a realizzare il suo sogno.