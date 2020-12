Il soffio di 100 flauti con Leonardo Grittani vola da Bari al mondo

Cento flauti innalzano il loro canto in una dimensione internazionale, come mai prima d’ora. E lo fanno intonando Amazing Grace, lo storico inno cristiano settecentesco composto dal marinaio John Newton, convertitosi a un certo punto della sua vita in pastore anglicano. L’idea che l’Incredibile Grazia parta da Bari per approdare in tutto il mondo è del flautista e direttore d’orchestra barese Leonardo Grittani, che ha una carriera internazionale già ben avviata: l’anno prossimo dirigerà l’Orchestra Nazionale di Stato del Paraguay e terrà un recital solistico nel prestigioso WiZink Center di Madrid, fra gli auditorium più grandi al mondo.

Venerdì 1 gennaio debutterà on line la «NeoFlautArmonia», la prima orchestra mondiale di flauti fondata durante la pandemia da Grittani. Attualmente è composta da circa 100 flautisti, dislocati in tutto il pianeta: a partire da Grittani che suona e li dirige da Bari, per poi toccare il resto d’Italia, dalla Sardegna alla Val d’Aosta, sino a rappresentare oltre 13 paesi del Mondo, con Spagna, Thailandia, Germania, Costa Rica, Colombia, Brasile, Messico, Argentina, Mozambico, Ecuador, Polonia e Romania.

«Il progetto è nato poco prima dell’inizio della pandemia - spiega Leonardo -, quando ho avuto la fortuna di vincere il primo premio in alcuni importanti concorsi internazionali come flautista e direttore d’orchestra: uno fra questi è stato in Spagna, e mi ha permesso di confrontarmi nel Foro Iberoamericano de La Rábida con centinaia di interpreti provenienti da tutto il mondo. Inoltre negli ultimi tempi la necessità di reinventarsi mi ha fatto considerare l’importanza di utilizzare la rete anche per l’insegnamento. Sono spesso stato invitato, in presenza, a tenere periodicamente masterclass di flauto e interpretazione musicale internazionali, ed in questo momento sto creando una mia accademia on line che permette di tenere lezioni e corsi di alto livello. Io stesso, quando ho studiato direzione d’orchestra, banda e coro, interpretazione e management artistico alla “Escuela” del maestro Francisco Navarro Lara in Spagna, l’ho frequentata metà in presenza e metà in rete. È stata un’esperienza che con me ha funzionato tantissimo: l’importante è non approcciare la didattica on line con le stesse modalità di quella in presenza. On line si può essere più interattivi e utilizzare molti più canali e strumenti. Va solo ripensata per bene e in Italia siamo un po’ indietro in questo».

È grazie a questo enorme bacino di studenti e conoscenze, quindi, se Grittani ha potuto creare questa grande orchestra di flauti che debutterà il primo giorno del 2021 (intorno alle 12), con un video che sarà postato sui canali ufficiali Facebook e YouTube dello stesso flautista. L’esecuzione sarà corredata da un videoclip (con il montaggio video realizzato in collaborazione con Roberto Pezzolla e Christian Livrieri, mentre il progetto grafico è a cura di Maria Giovanna Grittani) che partirà proprio da Bari, con Grittani che suona il flauto traverso in Piazza del Ferrarese.

Darà l’incipit di Amazing Grace e unirà poi le performance dei flautisti in tutto il mondo, diretti e coordinati dallo stesso musicista, attraverso vere e proprie sessioni di prova e studio effettuate con lui on line.