Castellaneta, ecco come e dove smaltire i rifiuti

Taranto - Dopo aver raggiunto il record assoluto per i comuni pugliesi, con più di 15.000 abitanti con l'81,57% di rifiuti differenziati nel 2020, l'amministrazione comunale di Castellaneta punta a migliorare i servizi a disposizione dei cittadini, con l'apertura, a partire da domani lunedì 26 aprile, del nuovo centro comunale di raccolta dei rifiuti, realizzato alle porte della città, nei pressi dell'ex-stabilimento Miroglio. L'ecocentro, che si affianca a quello già attivo a Castellaneta Marina, potrà essere utilizzato dai cittadini tutti i giorni per depositare gratuitamente i rifiuti differenziati, in aggiunta al sistema di raccolta porta a porta, oltre che per conferire rifiuti urbani pericolosi e ingombranti. Gli orari di esercizio sono dalle 7 alle 13. Apertura pomeridiana dalle 14 alle 17 nelle giornate di lunedì, mercoledì e sabato.

Si tratta di una moderna piattaforma di conferimento su livelli sovrapposti, che agevola il conferimento dei rifiuti nelle apposite

vasche di raccolta, attraverso un percorso ad anello, dotato di segnaletica orizzontale e verticale per indirizzare gli utenti verso i percorsi più corretti e sicuri. Una tettoia, inoltre, ospiterà i rifiuti più delicati, come olii, pile e apparecchiature elettroniche. L'intera area è pavimentata con un tappetino bituminoso e un sistema di raccolta delle acque meteoriche, impianto di illuminazione, videosorveglianza e info point per l'accoglienza.

«Castellaneta può vantare un primato di cui essere davvero fieri: è il comune più riciclone di Puglia - commenta il sindaco Giovanni Gugliotti - , ma vogliamo rendere sempre più semplice differenziare i rifiuti. Il nostro obiettivo va ben oltre la gestione quotidiana dei rifiuti, perché vogliamo lasciare ai nostri figli un futuro sempre più sostenibile, grazie a una gestione circolare dei rifiuti, in cui si limita, fino ad azzerare, il consumo delle risorse naturali. Con il nuovo ecocentro, sarà possibile conferire facilmente e in sicurezza i rifiuti differenziati e ingombranti tutti i giorni. Non ci sono più scuse per chi ha la tentazione di non fare correttamente la differenziata o, peggio ancora, per chi abbandona i rifiuti per strada. Il sistema di

conferimento è ora completo e a pieno regime: raccolta porta a porta, ecocentri a Castellaneta e nella Marina, ecoisole automatizzate per l'agro, ritiro domiciliare per le persone non autosufficienti, numero verde per il ritiro gratuito degli ingombranti, videotrappole per i cosiddetti porcellini, un sistema informativo basato su sito internet, social e app "Riciclario"».

L'ecocentro è stato inaugurato con una sobria cerimonia date le disposizioni anti-covid, dal sindaco Gugliotti e dall'assessore all'Ambiente Giuseppe Angelillo. Presenti anche il consigliere comunale Walter Rochira, il comandante della Polizia locale Francesco Perrone e Sergio Donadonibus, amministratore di Msa, azienda che ha in gestione il servizio di igiene urbana comunale. La breve cerimonia è stata aperta dalla benedizione del parroco di San Domenico, don Giuseppe Ciaurro.