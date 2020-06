Torre Colimena, nella salina la meraviglia dei fenicotteri rosa all'alba

TARANTO - I fenicotteri rosa tornano a visitare Torre Colimena, nella salina dei Monaci a Manduria, in provincia di Taranto. E lo fanno in grande stile: nella luce di un'alba rosata. Gli scatti meravigliosi realizzati da Carlo Bizzini e diffusi sulla pagina Facebook Made in Taranto immortalano i rari esemplari in riva allo Ionio, luogo prediletto per la loro nidificazione. Le immagini stanno facendo il giro del web.