Potenza, presentati i nuovi treni Swing in vista dell'estate

Due nuovi treni Swing circolano da oggi sulla rete ferroviaria lucana. L'arrivo dei due convogli «rientra - è spiegato in un comunicato - nel Contratto di servizio 2015-2023 sottoscritto da Regione Basilicata e Trenitalia (Gruppo Fs Italiane), che prevede sei treni Swing, di cui quattro già in esercizio per un investimento complessivo di 27, 2 milioni di euro (di cui 23,7 da parte di Trenitalia e 3,5 a carico della Regione), consentendo un significativo abbassamento dell’età media della flotta dei treni regionali in circolazione in Basilicata».

Stamani i due treni sono stati consegnati nella stazione di Potenza: erano presenti l’assessore regionale lucana ai Trasporti, Donatella Merra, il direttore Divisone passeggeri regionale Trenitalia, Sabrina De Filippis, e il Direttore Regione Trenitalia Puglia e Basilicata, Bruna Di Domenico.

Con l’avvio della stagione estiva, Trenitalia «potenzierà - è sottolineato nella nota - i collegamenti regionali per favorire il turismo di prossimità tra le più belle località della costa Tirrenica e Jonica della Basilicata. A partire dal 18 luglio saranno sei i treni giornalieri che percorreranno la linea Cosenza - Metaponto con fermate a Nova Siri, Policoro, Scanzano e Metaponto. Confermati i servizi giornalieri lungo la linea Cosenza-Sapri, con alcune fermate aggiuntive a Marina di Maratea, Maratea e Acquafredda di Maratea».